Казахстанский супертяж после завоевания титула от WBA заинтересовал «Кинг Конга» с 27 нокаутами
Сам боксер заявил о готовности к любому сопернику.
Сам боксер заявил о готовности к любому сопернику.
Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (15−0, 14 КО) может встретиться с кубинцем Луисом Ортисом (32−2, 27 КО), известным под прозвищем «Кинг Конг». Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.
Как известно, в команде казахстанца заинтересованы в поединке и сам кубинец также рассматривает эту возможность. Вероятно, их бой пройдет летом этого года.
Ортис начал карьеру в 2010 году. Большую часть боев провел в США. Также он выступал в
Отметим, что Кособуцкий в последнем поединке досрочно победил нигерийца Онориоде Евариеме (18−2, 17 КО), нокаутировав того в четвертом раунде и завоевав вакантный титул WBA International. Пояс стал вторым в карьере 32-летнего казахстанца. В ноябре 2019 года он стал владельцем титула IBO