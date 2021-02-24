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14:43 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж после завоевания титула от WBA заинтересовал «Кинг Конга» с 27 нокаутами

Сам боксер заявил о готовности к любому сопернику.

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Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (15−0, 14 КО) может встретиться с кубинцем Луисом Ортисом (32−2, 27 КО), известным под прозвищем «Кинг Конг». Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

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Как известно, в команде казахстанца заинтересованы в поединке и сам кубинец также рассматривает эту возможность. Вероятно, их бой пройдет летом этого года.

Ортис начал карьеру в 2010 году. Большую часть боев провел в США. Также он выступал в Коста-Рике, Аргентине, Великобритании и Панаме. Дважды встречался со своим соотечественником Деонтеем Уайлдером (42−1, 41 КО), однако оба раза был нокаутирован и не смог отобрать у него чемпионский пояс по версии WBC. В данный момент занимает третье место в рейтинге этой организации и пятое по линии WBA. В списке супертяжеловесов BoxRec он на девятой строчке.

Отметим, что Кособуцкий в последнем поединке досрочно победил нигерийца Онориоде Евариеме (18−2, 17 КО), нокаутировав того в четвертом раунде и завоевав вакантный титул WBA International. Пояс стал вторым в карьере 32-летнего казахстанца. В ноябре 2019 года он стал владельцем титула IBO Inter-Continental.

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