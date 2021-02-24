«Всех интересует это». Эксперт из Англии высказался о следующем бое «Канело» и трилогии с Головкиным

«Авни является одним из самых простых соперников для “Канело” за последнее время. У турецкого боксера нет ни одного козыря. Они находятся на разных уровнях. Всех интересует лишь два момента. Первый — в какой физической форме находится “Канело” и второй — в каком раунде он закончит мучения своего оппонента. В планах мексиканца сделать год насыщенным. Если он все-таки встретится с Сондерсом в будущем, то боя с Головкиным в этом году не будет. Все дело в том, что команда “Канело” четко продумывает стратегию и вряд ли посчитает приемлемым провести два сложных боя за год. Сондерс и GGG представляют угрозу. Опасно ставить бои с ними подряд. Я думаю, что мы можем увидеть трилогию Головкин — “Канело” весной следующего года», — отметил Кормли.