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15:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Всех интересует это». Эксперт из Англии высказался о следующем бое «Канело» и трилогии с Головкиным

Мексиканец проведет защиту по линии WBC.

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Мексиканец Сауль «Канело» Альварес выглядит абсолютным фаворитом боя с турком Авни Йылдырымом, но поединок не лишен интриги. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказал британский эксперт в мире профессионального бокса Ли Кормли. В ходе беседы он оценил вероятность трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным.

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Их поединок за пояса WBC и WBA в суперсреднем весе, которыми владеет «Канело», пройдет 27 февраля в Майами. В сети уже появился постер к бою.

«Авни является одним из самых простых соперников для “Канело” за последнее время. У турецкого боксера нет ни одного козыря. Они находятся на разных уровнях. Всех интересует лишь два момента. Первый — в какой физической форме находится “Канело” и второй — в каком раунде он закончит мучения своего оппонента. В планах мексиканца сделать год насыщенным. Если он все-таки встретится с Сондерсом в будущем, то боя с Головкиным в этом году не будет. Все дело в том, что команда “Канело” четко продумывает стратегию и вряд ли посчитает приемлемым провести два сложных боя за год. Сондерс и GGG представляют угрозу. Опасно ставить бои с ними подряд. Я думаю, что мы можем увидеть трилогию Головкин — “Канело” весной следующего года», — отметил Кормли.

Следующим соперником мексиканца может стать чемпион WBO в этом же дивизионе британец Билли Джо Сондерс (30−0, 14 КО). Их поединок намечается на май этого года.

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