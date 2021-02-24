«Всех интересует это». Эксперт из Англии высказался о следующем бое «Канело» и трилогии с Головкиным
Мексиканец проведет защиту по линии WBC.
Мексиканец проведет защиту по линии WBC.
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес выглядит абсолютным фаворитом боя с турком Авни Йылдырымом, но поединок не лишен интриги. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказал британский эксперт в мире профессионального бокса Ли Кормли. В ходе беседы он оценил вероятность трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным.
Их поединок за пояса WBC и WBA в суперсреднем весе, которыми владеет «Канело», пройдет 27 февраля в Майами. В сети уже появился постер к бою.
«Авни является одним из самых простых соперников для “Канело” за последнее время. У турецкого боксера нет ни одного козыря. Они находятся на разных уровнях. Всех интересует лишь два момента. Первый — в какой физической форме находится “Канело” и второй — в каком раунде он закончит мучения своего оппонента. В планах мексиканца сделать год насыщенным. Если он
Следующим соперником мексиканца может стать чемпион WBO в этом же дивизионе британец Билли Джо Сондерс (30−0, 14 КО). Их поединок намечается на май этого года.