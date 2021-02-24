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16:05 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны подробности возвращения на ринг казахстанского супертяжа с девятью нокаутами

Все свои поединки он выиграл досрочно.

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Двукратный олимпийский призер Иван Дычко (9−0, 9 КО) может вернуться на ринг с новым промоутером в команде. Некоторые моменты возвращения к боям титулованного супертяжеловеса корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер спортсмена Зия Алиев.

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Дычко не боксировал почти полтора года, когда во втором раунде нокаутировал американца Нэйта Хэвена (9−3, 7 КО).

«Есть определенные наброски. На днях будет озвучен новый промоутер, и уже будем исходить от этого, — поделился Алиев. — Бой в апреле. Это дата, которую мне озвучил новый промоутер».

Добавим, что профессиональная карьера Дычко стартовала в сентябре 2017 года, а все свои бои он провел в США и выиграл их досрочно.

Ранее Алиев планировал, что Дычко проведет два поединка в первой половине 2021 года, но последней датой потенциального боя называли март. Менеджер также рассказал, что к 30-летнему супертяжеловесу проявляют интерес известные промоутеры.

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