Стали известны подробности возвращения на ринг казахстанского супертяжа с девятью нокаутами

Двукратный олимпийский призер Иван Дычко (9−0, 9 КО) может вернуться на ринг с новым промоутером в команде. Некоторые моменты возвращения к боям титулованного супертяжеловеса корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер спортсмена Зия Алиев.

Дычко не боксировал почти полтора года, когда во втором раунде нокаутировал американца Нэйта Хэвена (9−3, 7 КО).

«Есть определенные наброски. На днях будет озвучен новый промоутер, и уже будем исходить от этого, — поделился Алиев. — Бой в апреле. Это дата, которую мне озвучил новый промоутер».

Добавим, что профессиональная карьера Дычко стартовала в сентябре 2017 года, а все свои бои он провел в США и выиграл их досрочно.