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10:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Победа может стать отправной точкой». Капитан сборной Казахстана — о первом титульном бое в карьере

Он выступит 27 февраля в Алматы.

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Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев (2−0, 2 КО) поделился ожиданиями от третьего боя на профессиональном ринге, который станет для него первым титульным в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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27 февраля на вечере бокса в Алматы Кункабаев встретится с представителем Украины Сервером Эмурлаевым (23−1, 9 КО). На кону поединка будет стоять вакантный титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе.

По мнению Кункабаева, предстоящий бой может стать отправной точкой для масштабных поединков с лучшими представителями дивизиона.

«Это правильный соперник для моего профессионального роста. Это мой первый титульный бой, и эта победа может стать отправной точкой для боев с боксерами из топовых рейтингов различных организаций. В течение последних нескольких недель тренировки были сосредоточены на специальных упражнениях. Я тренировался вместе со сборной Казахстана по боксу в США, и мы развивали выносливость, скорость и силу. Я был доволен двумя боями, которые провел в прошлом году. Ребята, с которыми я боксировал, были действительно сильными и известными бойцами с хорошим опытом работы на профессиональном ринге. Я заметил ряд вещей, которые я могу использовать на моем предстоящем противнике, но пока еще слишком рано говорить об этом. Давай не будем болтать лишнего, ринг все покажет!» — цитирует Кункабаева сайт MTK Global.

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