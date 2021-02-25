«Победа может стать отправной точкой». Капитан сборной Казахстана — о первом титульном бое в карьере

«Это правильный соперник для моего профессионального роста. Это мой первый титульный бой, и эта победа может стать отправной точкой для боев с боксерами из топовых рейтингов различных организаций. В течение последних нескольких недель тренировки были сосредоточены на специальных упражнениях. Я тренировался вместе со сборной Казахстана по боксу в США, и мы развивали выносливость, скорость и силу. Я был доволен двумя боями, которые провел в прошлом году. Ребята, с которыми я боксировал, были действительно сильными и известными бойцами с хорошим опытом работы на профессиональном ринге. Я заметил ряд вещей, которые я могу использовать на моем предстоящем противнике, но пока еще слишком рано говорить об этом. Давай не будем болтать лишнего, ринг все покажет!» — цитирует Кункабаева сайт MTK Global.