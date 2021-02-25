Непобежденный казахстанец сделал заявление перед боем с россиянином за титул WBC
Также он высказался о сопернике.
Также он высказался о сопернике.
Казахстанский
Их поединок состоится в рамках вечера бокса MTK Fight Night 27 февраля в Алматы. На кону будет стоять титул WBC Asia Continental в легкой весовой категории.
«Передо мной очень серьезный боец, и тот, кто тоже будет стремиться к победе. У него хорошая мотивация, так что это будет интересная битва. Мы с тренерами изучали его, и мы отметили для себя несколько областей, в которых мы можем извлечь выгоду. Мне нравится, когда мне противостоят искусные бойцы, и я надеюсь, что телезрители получат удовольствие. Каждый бой отличается