Непобежденный казахстанец сделал заявление перед боем с россиянином за титул WBC

«Передо мной очень серьезный боец, и тот, кто тоже будет стремиться к победе. У него хорошая мотивация, так что это будет интересная битва. Мы с тренерами изучали его, и мы отметили для себя несколько областей, в которых мы можем извлечь выгоду. Мне нравится, когда мне противостоят искусные бойцы, и я надеюсь, что телезрители получат удовольствие. Каждый бой отличается по-своему. Каждый раз вы получаете новую мотивацию, и вам нужно начинать готовиться практически с нуля с точки зрения психологии. Главное — знать, что ты хочешь сделать, и уметь показать это на ринге. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выиграть этот бой. На тренировках все шло по плану, и я позаботился о том, чтобы достичь пика в ночь боя», — цитирует Ажбенова сайт MTK Global.