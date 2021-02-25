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12:32 (мск), источник: Vesti.kz

Эдди Хирн рассказал об отношениях с Геннадием Головкиным и роли DAZN

Они сотрудничают с 2019 года.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью DAZN рассказал об отношениях с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО).

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Стороны начали сотрудничать в августе 2019 года. Они договорились совместно продвигать будущие вечера бокса GGG. С тех пор Головкин провел два боя и в обоих одержал победы.

«У нас хорошие отношения с Головкиным. Не то чтобы прямо крепкие, но мы помогаем ему устраивать и раскручивать его вечера бокса. Так было в его боях с Шереметой и Деревянченко. Но, опять же, Геннадий — сам себе начальник. Я не так уж сильно участвую в планировании его карьеры — я лишь беспокоюсь об организации и проведении отдельных событий. Порой, конечно, я хотел бы быть больше вовлечен в это, немного больше влиять на направление карьеры бойца… Но мы с ним и так нормально работаем, ищем с DAZN возможные варианты для него», — заявил Хирн.

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