Эдди Хирн рассказал об отношениях с Геннадием Головкиным и роли DAZN

«У нас хорошие отношения с Головкиным. Не то чтобы прямо крепкие, но мы помогаем ему устраивать и раскручивать его вечера бокса. Так было в его боях с Шереметой и Деревянченко. Но, опять же, Геннадий — сам себе начальник. Я не так уж сильно участвую в планировании его карьеры — я лишь беспокоюсь об организации и проведении отдельных событий. Порой, конечно, я хотел бы быть больше вовлечен в это, немного больше влиять на направление карьеры бойца… Но мы с ним и так нормально работаем, ищем с DAZN возможные варианты для него», — заявил Хирн.