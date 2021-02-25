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14:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес согласился на третий бой с Головкиным и назвал дату

Пока в личном противостоянии ведет мексиканец.

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Чемпион мира по версиям WBC и WBA во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (54−1−2, 36 КО) не исключает, что в декабре все же проведет третий бой с антагонистом из Казахстана Геннадием Головкиным (42−1−1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Я готов к любым вариантам. Главное — чтобы боец был крутым, чтобы именно это противостояние интересовало болельщиков. Если им нужен третий бой с Головкиным, то почему бы и нет?» — заявил Альварес в интервью RingTV.

Кроме того, у Альвареса грандиозные планы на 2021 год: на выходных даст бой обязательному претенденту Авни Йылдырыму (21−2, 12 КО) из Турции, в мае попытается пополнить коллекцию титулом WBO британца Билли Джо Сондерса (30−0, 14 КО), а в сентябре отобрать у американца Калеба Планта (21−0, 12 КО) оставшийся до статуса абсолюта пояс IBF. Календарный год, видимо, мексиканец закроет в Японии схваткой с местным чемпионом дивизионом ниже Риотой Муратой (16−2, 13 КО).

Напомним, в сентябре 2017 года Головкин и «Канело» свели поединок вничью, а ровно через 12 месяцев минимальную победу праздновал мексиканец.

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