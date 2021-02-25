«Канело» Альварес согласился на третий бой с Головкиным и назвал дату

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Чемпион мира по версиям WBC и WBA во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (54−1−2, 36 КО) не исключает, что в декабре все же проведет третий бой с антагонистом из Казахстана Геннадием Головкиным (42−1−1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Я готов к любым вариантам. Главное — чтобы боец был крутым, чтобы именно это противостояние интересовало болельщиков. Если им нужен третий бой с Головкиным, то почему бы и нет?» — заявил Альварес в интервью RingTV.