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25 февраля, источник: Vesti.kz

Промоутер высказался об актуальности трилогии и назвал условие для боя Головкина с «Канело»

Мексиканец выйдет на ринг уже в эти выходные.

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Британский промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с казахстанским чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 килограмма) Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), оптимистично настроен в отношении возможного проведения его третьего поединка против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (54−1−2, 36 КО), который владеет титулами WBC/WBA Super в суперсреднем весе (до 76,2 килограмма).

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При этом Хирн работает и с Альваресом — как минимум на два следующих его поединка.

«Я думаю, “Канело” ясно дал понять, что хочет стать абсолютным чемпионом в суперсреднем весе, — приводит слова Хирна vRINGe.com со ссылкой на его интервью DAZN. — Тем не менее, как по мне, (третий) бой с Головкиным по-прежнему актуален. Это один из лучших поединков в боксе».
«Но я не верю, что “Канело” вернется в 72,6 килограмма, где Геннадий владеет титулом, — продолжает мысль промоутер. — Это значит, что Головкину придется подняться в 76,2 килограмма, и он захочет это сделать. Не думаю, что этот бой как-то  выходит за рамки уравнения. Однако Геннадий сейчас в таком положении, когда хочет как можно скорее выйти на все эти большие бои».

Напомним, что уже в эти выходные Альварес проведет защиту титулов против турка Авни Йылдырыма. На май у него уже предварительно запланирована битва с чемпионом WBO британцем Билли Джо Сондерсом.

Головкин также должен выступить весной, но пока не ясно, против кого именно. Возможно, это будет соотечественник «Канело», экс-чемпион Хайме Мунгия.

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