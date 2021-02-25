Промоутер высказался об актуальности трилогии и назвал условие для боя Головкина с «Канело»
Мексиканец выйдет на ринг уже в эти выходные.
Мексиканец выйдет на ринг уже в эти выходные.
Британский промоутер Эдди Хирн, сотрудничающий с казахстанским чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 килограмма) Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО), оптимистично настроен в отношении возможного проведения его третьего поединка против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (54−1−2, 36 КО), который владеет титулами WBC/WBA Super в суперсреднем весе (до 76,2 килограмма).
При этом Хирн работает и с Альваресом — как минимум на два следующих его поединка.
«Я думаю, “Канело” ясно дал понять, что хочет стать абсолютным чемпионом в суперсреднем весе, — приводит слова Хирна vRINGe.com со ссылкой на его интервью DAZN. — Тем не менее, как по мне, (третий) бой с Головкиным
«Но я не верю, что “Канело” вернется в 72,6 килограмма, где Геннадий владеет титулом, — продолжает мысль промоутер. — Это значит, что Головкину придется подняться в 76,2 килограмма, и он захочет это сделать. Не думаю, что этот бой
Напомним, что уже в эти выходные Альварес проведет защиту титулов против турка Авни Йылдырыма. На май у него уже предварительно запланирована битва с чемпионом WBO британцем Билли Джо Сондерсом.
Головкин также должен выступить весной, но пока не ясно, против кого именно. Возможно, это будет соотечественник «Канело»,