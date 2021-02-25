Промоутер высказался об актуальности трилогии и назвал условие для боя Головкина с «Канело»

«Я думаю, “Канело” ясно дал понять, что хочет стать абсолютным чемпионом в суперсреднем весе, — приводит слова Хирна vRINGe.com со ссылкой на его интервью DAZN. — Тем не менее, как по мне, (третий) бой с Головкиным по-прежнему актуален. Это один из лучших поединков в боксе».

«Но я не верю, что “Канело” вернется в 72,6 килограмма, где Геннадий владеет титулом, — продолжает мысль промоутер. — Это значит, что Головкину придется подняться в 76,2 килограмма, и он захочет это сделать. Не думаю, что этот бой как-то выходит за рамки уравнения. Однако Геннадий сейчас в таком положении, когда хочет как можно скорее выйти на все эти большие бои».