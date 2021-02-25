Александр Ботвинник избран председателем Белорусской федерации бокса

Делегаты конференции единогласно поддержали кандидатуру Александра Ботвинника, который будет руководить организацией следующие четыре года. Новый руководитель является первым заместителем генерального директора ОАО «БЕЛАЗ — управляющая компания холдинга “БЕЛАЗ-Холдинг”».

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На протяжении прошлых лет внук одного из основателей отечественной школы бокса Владимира Ботвинника активно участвовал в работе Минского городского отделения БФБ и клуба любителей бокса имени Владимира Ботвинника в рамках работы Минской областной федерации любителей бокса.

Белорусская федерация бокса под началом нового руководителя продолжит целенаправленную и планомерную работу по подготовке резерва в регионах и столице, а также лидеров национальной сборной к отбору и участию в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.