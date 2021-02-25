Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Брюгге
Динамо К
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Милан
Црвена Звезда
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лестер
Славия Пр
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рома
Брага
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо З
Краснодар
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Байер
Янг Бойз
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ПСВ
Олимпиакос П
20
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Еврокубки
25.02
Арсенал
Бенфика
32
Футбол. Еврокубки
25.02
Рейнджерс
Антверпен
52
Футбол. Еврокубки
25.02
Вильярреал
Зальцбург
21
Футбол. Еврокубки
25.02
Хоффенхайм
Мольде
02
Футбол. Еврокубки
25.02
Наполи
Гранада
21
Футбол. Еврокубки
25.02
Шахтер Д
Маккаби Тель-Авив
10
Футбол. Еврокубки
25.02
Аякс
Лилль
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. КХЛ
25.02
Динамо Р
Динамо Мн
12
Хоккей. КХЛ
25.02
СКА
Витязь
40
Хоккей. КХЛ
25.02
Авангард
Салават Юлаев
12
Хоккей. КХЛ
25.02
Спартак
Сибирь
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
25.02
Сочи
Автомобилист
03
Хоккей. КХЛ
25.02
Йокерит
Амур
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
25.02
Ак Барс
Металлург Мг
Б
23
Хоккей. КХЛ
25.02
Куньлунь
Барыс
03
Хоккей. КХЛ
25.02
Локомотив
ЦСКА
Б
23
Хоккей. КХЛ
25.02
Нефтехимик
Северсталь
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
25.02
Трактор
Торпедо НН
32
Все события
Фоторепортажи
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
10«ПСЖ» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов
25 февраля, источник: БЕЛТА

Александр Ботвинник избран председателем Белорусской федерации бокса

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусской федерации бокса на отчетно-выборной конференции общественного объединения избран Александр Ботвинник, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Делегаты конференции единогласно поддержали кандидатуру Александра Ботвинника, который будет руководить организацией следующие четыре года. Новый руководитель является первым заместителем генерального директора ОАО «БЕЛАЗ — управляющая компания холдинга “БЕЛАЗ-Холдинг”».

Читайте также
Белорусские боксеры стали победителями международного турнира памяти Виктора Ливенцева

На протяжении прошлых лет внук одного из основателей отечественной школы бокса Владимира Ботвинника активно участвовал в работе Минского городского отделения БФБ и клуба любителей бокса имени Владимира Ботвинника в рамках работы Минской областной федерации любителей бокса.

Белорусская федерация бокса под началом нового руководителя продолжит целенаправленную и планомерную работу по подготовке резерва в регионах и столице, а также лидеров национальной сборной к отбору и участию в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Первым заместителем ОО БФБ избран Александр Пархомчик. Заместителями руководителя общественного объединения стали Всеволод Беляев и Александр Барауля. На должности генерального секретаря организации будет трудиться Светлана Наумчик.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Родители не на шутку перепугались, когда нечто стало тащить их дочь под кро
«Арсенал» обыграл «Бенфику» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
«Спартак» сыграет с ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ
«Легче не стало»: в «Аяксе» прокомментировали уход Промеса
«Ростов» и «Уфа» провели обмен футболистами
В УЕФА прокомментировали информацию о переносе игр ЧЕ из России
Киевское «Динамо» борется за выход в 1/8 ЛЕ (трансляция)
ЦСКА одолел «Олимпиакос», едва не упустив фору в 25 очков
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь