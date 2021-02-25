Александр Ботвинник избран председателем Белорусской федерации бокса
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусской федерации бокса на
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусской федерации бокса на
Делегаты конференции единогласно поддержали кандидатуру Александра Ботвинника, который будет руководить организацией следующие четыре года. Новый руководитель является первым заместителем генерального директора ОАО «БЕЛАЗ — управляющая компания холдинга “БЕЛАЗ-Холдинг”».
На протяжении прошлых лет внук одного из основателей отечественной школы бокса Владимира Ботвинника активно участвовал в работе Минского городского отделения БФБ и клуба любителей бокса имени Владимира Ботвинника в рамках работы Минской областной федерации любителей бокса.
Белорусская федерация бокса под началом нового руководителя продолжит целенаправленную и планомерную работу по подготовке резерва в регионах и столице, а также лидеров национальной сборной к отбору и участию в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Первым заместителем ОО БФБ избран Александр Пархомчик. Заместителями руководителя общественного объединения стали Всеволод Беляев и Александр Барауля. На должности генерального секретаря организации будет трудиться Светлана Наумчик.