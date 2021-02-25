«Слишком много монстров». Британский эксперт высказался о будущем Каната Ислама и его шансах на бой с «Канело»

«Канат Ислам всегда считался перспективным боксером. Однако его главным врагом стали травмы. За последние четыре года он выходил на ринг считанные разы. Очередное возвращение получилось успешным, но перспектив у Ислама я не вижу. Этот боксер пропустил свой пик формы. Возможно, мы увидим пару хороших боев, но в среднем дивизионе слишком много монстров. Ему вряд ли удастся добиться успеха в такой опасной среде. Бой с “Канело” невозможен. Расписание мексиканца известно на ближайшие пару лет. В нем фигурируют только чемпионы и известные бойцы. Ислам недостаточно хорош для того, чтобы “Канело” его заметил», — отметил Кормли.