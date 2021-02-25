Рой Джонс заявил о желании провести бой с Федором Емельяненко
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Василий
52-летний Рой Джонс в ноябре 2020 года провел выставочный бой с 54-летний
Бывший чемпион UFC в среднем весе 45-летний Силва в ММА одержал 34 победы при 11 поражениях. Бразилец объявил о завершении карьеры осенью 2020 года. 44-летний Емельяненко — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, финалист
«Я пытаюсь быть тренером, но, видимо, пока меня хотят видеть в роли как тренера, так и боксера. Так что пока не знаю — если будет хорошее предложение, то я его приму, а если нет, то останусь тренером. Мне это нравится. Не думаю, что проведу еще один бой с Тайсоном. Сейчас он собирается драться с (Эвандером) Холифилдом. Я бы хотел бой с Андерсоном Силвой или с легендой ММА Фёдором, это был бы отличный выставочный бой. Посмотрим, как пойдет».
«Думаю, я закончил карьеру, но если
Джонс является тренером малавийца Айзека Чилембы, выступающего во втором среднем и полутяжелым категориях. Британскому