Рой Джонс заявил о желании провести бой с Федором Емельяненко

52-летний Рой Джонс в ноябре 2020 года провел выставочный бой с 54-летний экс-абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе американцем Майком Тайсоном. Бой завершился вничью. После этого поединка оба спортсмена заявили о желании провести ещё одну встречу.

Бывший чемпион UFC в среднем весе 45-летний Силва в ММА одержал 34 победы при 11 поражениях. Бразилец объявил о завершении карьеры осенью 2020 года. 44-летний Емельяненко — бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, финалист гран-при Bellator. Россиянин продолжает выступление по линии ММА. Свой последний на данный момент бой Емельяненко провел в декабре 2019 года.

«Я пытаюсь быть тренером, но, видимо, пока меня хотят видеть в роли как тренера, так и боксера. Так что пока не знаю — если будет хорошее предложение, то я его приму, а если нет, то останусь тренером. Мне это нравится. Не думаю, что проведу еще один бой с Тайсоном. Сейчас он собирается драться с (Эвандером) Холифилдом. Я бы хотел бой с Андерсоном Силвой или с легендой ММА Фёдором, это был бы отличный выставочный бой. Посмотрим, как пойдет».

«Думаю, я закончил карьеру, но если что-то хорошее подвернется… — ответил Джонс на уточняющий вопрос про продолжение карьеры. — Вообще мне сегодня звонили насчет боя с Гленом Маккрори в Дубае. Там платят большие деньги, так что посмотрим, что из этого выйдет».