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12:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Рой Джонс объявил о желании сразиться с Фёдором Емельяненко

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс заявил, что хотел бы провести поединок с легендарным бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко, выступающим в MMA-промоушене Bellator.

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«Я пытаюсь быть тренером, но, видимо, пока меня хотят видеть в роли как тренера, так и боксёра. Так что пока не знаю. Если будет хорошее предложение, то я его приму, а если нет, то останусь тренером. Мне это нравится.

Не думаю, что проведу ещё один бой с Тайсоном. Сейчас он собирается драться с Холифилдом. Я бы хотел бой с Андерсоном Силвой или с легендой ММА Фёдором Емельяненко, это был бы отличный выставочный бой. Посмотрим, как пойдёт. Думаю, я закончил карьеру, но если что-то хорошее подвернётся… — цитирует Джонса «Р-Спорт».

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