Казахстанский боксер из веса Головкина жестко нокаутировал россиянина в Алматы
Развязка наступила в пятом раунде.
Развязка наступила в пятом раунде.
Казахстанский
В рамках вечера бокса в Алматы он встречался с Василием Штыком (2−2, 2 КО) из России. Поединок был рассчитан на восемь раундов, но закончился в пятом. Сначала Толеш отправил оппонента на канвас, а чуть позже Штык после добивания оказался в тяжелом нокауте.
Таким образом, Толешев одержал седьмую победу (5 КО) при одном поражении, тогда как Штык потерпел третье поражение в карьере при двух победах.
Напомним, Толеш в 2017 году выиграл чемпионат Казахстана. Самым известным представителем Казахстана в среднем весе в профи является Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО), владеющий титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO.
Добавим, что главным событием вечера станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева (2−0, 2 КО) с представителем Украины Сервером Эмурлаевым (23−1, 9 КО). На кону будет стоять вакантный титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе.