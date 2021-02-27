Казахстанский боксер победил россиянина в бою за титул WBC

Казахстанский боксер-легковес Нуртас Ажбенов (10−0, 4 КО) одержал победу над россиянином Евгением Смирновым (13−1−3, 3 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

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Их поединок стал соглавным событием вечера бокса MTK Fight Night в Алматы и был рассчитан на десять раундов. Боксеры прошли всю дистанцию, по итогам которой судьи присудили победу Ажбенову.

На кону стоял титул WBC Asia Continental в легкой весовой категории, который и достался казахстанцу. Для Ажбенова эта победа стала 11-й в 11 боях в профи, тогда как Смирнов потерпел второе поражение в карьере при 13 победах.