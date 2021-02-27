Казахстанский боксер победил россиянина в бою за титул WBC
Соперники прошли всю дистанцию.
Соперники прошли всю дистанцию.
Казахстанский
Их поединок стал
На кону стоял титул WBC Asia Continental в легкой весовой категории, который и достался казахстанцу. Для Ажбенова эта победа стала 11-й в 11 боях в профи, тогда как Смирнов потерпел второе поражение в карьере при 13 победах.
Добавим, что главным событием вечера станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева (2−0, 2 КО) с представителем Украины Сервером Эмурлаевым (23−1, 9 КО). На кону будет стоять вакантный титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе.