Капитан сборной Казахстана выиграл досрочно третий бой кряду и завоевал первый титул в профи-карьере
Он возглавил вечер бокса в Алматы.
Он возглавил вечер бокса в Алматы.
Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев (2−0, 2 КО) провел свой третий бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В главном событии вечера бокса в Алматы в бою за вакантный титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе Кункабаев встречался с Сервером Эмурлаевым (23−1, 9 КО) из России.
Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился после шестого — угол Эмурлаева отказался от продолжения.
Таким образом, Кункабаев выиграл досрочно третий бой кряду и завоевал первый титул в
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