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27 февраля, источник: Vesti.kz

Капитан сборной Казахстана выиграл досрочно третий бой кряду и завоевал первый титул в профи-карьере

Он возглавил вечер бокса в Алматы.

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Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев (2−0, 2 КО) провел свой третий бой на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном событии вечера бокса в Алматы в бою за вакантный титул WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе Кункабаев встречался с Сервером Эмурлаевым (23−1, 9 КО) из России.

Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился после шестого — угол Эмурлаева отказался от продолжения.

Таким образом, Кункабаев выиграл досрочно третий бой кряду и завоевал первый титул в профи-карьере.

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Ранее в соглавном событии казахстанский боксер-легковес Нуртас Ажбенов (11−0, 4 КО) одержал победу над россиянином Евгением Смирновым (13−2−3, 3 КО) и завоевал титул WBC Asia Continental.

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