Белорусские боксеры выиграли 12 наград международного турнира памяти Алексея Юкова в Гомеле

Наиболее удачно состязания сложились для Кирилла Леванькова (56 кг) и Андрея Викторовича (75 кг), которые стали обладателями золотых медалей.

Серебро на счету, вышедших в финал, но оступившихся на данной стадии соревнований Андрея Масалова (81 кг) и Виталия Останина (91 кг).

Бронзовыми наградами отметились Станислав Кореньков и Максим Круповский (оба — 60 кг), Александр Довнар, Роман Малиновский (оба — 64 кг), Станислав Шупляков, Владислав Моради (оба — 69 кг), Александр Прудников (81 кг) и Максим Кудрявцев (91 кг).

Старт завершившийся в Гомеле входит в соревновательный календарь Европейской конфедерации бокса. Для белорусских спортсменов он стал одним из ключевых этапов отбора на чемпионат мира в данной возрастной категории.

Почтить память единственного белорусского боксера, становившегося абсолютным чемпионом СССР, шестикратного чемпиона БССР, пятикратного победителя стартов всесоюзного общества «Динамо», бронзового медалиста VIII Спартакиады народов СССР, победителя многих международных турниров в Гомель помимо белорусских мастеров кожаной перчатки, приехали спортсмены и тренеры из Испании, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана.