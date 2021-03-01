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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер из Golden Boy получил титульный бой

Последний раз он бился летом 2019 года.

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28-летний казахстанский боксер Руслан Мадиев (13−1, 5 КО), сотрудничающий с промоутерской компанией Golden Boy, выйдет на ринг в самое ближайшее время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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4 марта он проведет бой против 27-летнего небитого пуэрториканца Даниэлито Соррильи, который в профи одержал 14 побед, 11 из них нокаутом. Поединок будет рассчитан на десять раундов и состоится в Пуэрто-Рико. На кону будет стоять региональный титул WBO NABO в первом полусреднем весе.

Последний раз Мадиев бился в июле 2019 года в Карсоне (штат Калифорния, США), когда решением судей победил филиппинца Рикки Сисмундо (35−14−3, 17 КО). Бой не вызвал особых восторгов у любителей бокса, а эксперты отметили, что пока к большой оппозиции он не готов. С тех пор Мадиев не появлялся в поле зрения.

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