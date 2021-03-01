Казахстанский боксер из Golden Boy получил титульный бой

28-летний казахстанский боксер Руслан Мадиев (13−1, 5 КО), сотрудничающий с промоутерской компанией Golden Boy, выйдет на ринг в самое ближайшее время, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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4 марта он проведет бой против 27-летнего небитого пуэрториканца Даниэлито Соррильи, который в профи одержал 14 побед, 11 из них нокаутом. Поединок будет рассчитан на десять раундов и состоится в Пуэрто-Рико. На кону будет стоять региональный титул WBO NABO в первом полусреднем весе.