В лидерах Болгария и Узбекистан. Как казахстанские боксеры провели первый крупный международный турнир в сезоне

В Софии (Болгария) завершился традиционный крупный турнир по боксу «Странджа».

Он для мужской команды Казахстана стал первым международным стартом после длительного простоя. Выстрелить на нем не удалось, ровно как и попасть в число лидеров. Подробности — в материале Vesti.kz.

В столицу Болгарии, откровенно говоря, отправился не самый ударный состав. Тренерский штаб разделил всю многочисленную сборную на несколько групп, и каждая из них должна выступить на одном из турниров европейской серии.

И тренерский штаб будет обкатывать все составы: национальный, резервный, дополнительный, молодежный. Не так давно сборную пополнили многие боксеры, которых заприметили на чемпионате страны. И сейчас есть возможность производить ротацию, определять костяк, вносить изменения в прошлые решения.

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Олимпийцы, к слову, недавно отправились в Испанию. Разве что капитан Камшыбек Кункабаев не будет боксировать на этом соревновании. В минувшие выходные он провел третий бой в профи, одержал победу и сейчас готовится к старту в Германии (изначально Камшыбек должен был биться в составе сборной в Турции, однако участие в нем оказалось невозможным).

Что касается «Странджи», то на него заявили молодежь, а также несколько опытных боксеров, в числе которых и чемпион Казахстана-2020 Саматали Тольтаев. Полный состав выглядел так: Олжас Байниязов, Бейбарыс Жексен, Саматали Тольтаев, Куан Куатов, Нурканат Райыс, Бауржан Байгоншеков, Сагындык Тогамбай, Айболды Дауренулы, Адиль Басыгараев.

Итогом стали только две бронзовые медали. В финал никому не удалось пробиться, не говоря уже о золотых медалях. Глубину турнирной сетки определили два полуфинала. В них уступили, завоевав «бронзу», Нурканат Райыс (до 75 килограммов) и чемпион Азии среди молодежи Бейбарыс Жексен (до 57 килограммов).

На этом все.

Лидерами же мужских соревнований стали Болгария и Узбекистан. Обеим командам удалось завоевать по три «золота». У болгар отличились Радослав Пандалеев (до 91 килограмма), Даниэль Асенов (до 52 килограммов) и Хавьер Ибаньес (до 52 килограммов).

В составе Узбекистана на первую ступень поднялись Бобо-Усмон Батуров (до 69 килограммов), Дилшодбек Рузметов (до 81 килограмма), Баходир Джалолов (свыше 91 килограмма).

Еще по «золоту» забрали Илья Попов (Россия, до 63 килограммов) и Александр Хижняк (Украина, до 75 килограммов).

Как бы то ни было, начало есть. Наши боксеры получают соревновательную практику, а это очень важно особенно для тех, кто квалифицировался на Олимпийские игры. Свой шанс они получат как раз в Испании. Туда отправились Махмуд Сабырхан, Серик Темиржанов, Закир Сафиуллин, Абылайхан Жусупов, Абильхан Аманкул, Бекзад Нурдаулетов, Василий Левит, Нурлан Сапарбай.