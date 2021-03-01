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15:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Поединок Папина и Пейсара перенесли на 2 апреля

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Бой Алексея Папина и чеха Вацлава Пейсара перенесен и состоится 2 апреля в Москве, сообщает пресс-служба промоутерской компании российского боксера.

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Источник: РИА "Новости"

Изначально бой должен был состояться 1 апреля в Краснодаре. В активе Папина 12 побед (11 — нокаутом) при одной неудаче. На счету Пейсара 15 побед (13 — нокаутом) и десять поражений. В частности, чех известен по своему бою с россиянином Дмитрием Кудряшовым в декабре 2019 года.

Глава промоутерской компании, представляющей интересы российского боксера, Андрей Рябинский объяснил изменения даты и места поединка: «Возникла необходимость перенести поединок, и мы постарались сделать это максимально комфортно для боксеров. Жаль, что Алексей не сможет выступить в Краснодаре, ему там очень понравилось во время недавнего тренировочного сбора. Уверен, бой Папина станет настоящим украшением вечера. Он очень серьезно настроен и понимает, что должен хорошо выступить и уверенно победить, так как впереди его ждет бой за титул чемпиона мира и реванш с Макабу».

Свой последний бой Папин провел в августе прошлого года, досрочно победив соотечественника Руслана Файфера в бою за звание обязательного претендента по линии WBC в первом тяжелом весе. Полноценным чемпионом по этой версии является Илунга Макабу из ДР Конго. Именно в бою с этим соперником Папин потерпел свое единственное поражение в 2019 году.

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