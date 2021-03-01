Поединок Папина и Пейсара перенесли на 2 апреля

Изначально бой должен был состояться 1 апреля в Краснодаре. В активе Папина 12 побед (11 — нокаутом) при одной неудаче. На счету Пейсара 15 побед (13 — нокаутом) и десять поражений. В частности, чех известен по своему бою с россиянином Дмитрием Кудряшовым в декабре 2019 года.

Глава промоутерской компании, представляющей интересы российского боксера, Андрей Рябинский объяснил изменения даты и места поединка: «Возникла необходимость перенести поединок, и мы постарались сделать это максимально комфортно для боксеров. Жаль, что Алексей не сможет выступить в Краснодаре, ему там очень понравилось во время недавнего тренировочного сбора. Уверен, бой Папина станет настоящим украшением вечера. Он очень серьезно настроен и понимает, что должен хорошо выступить и уверенно победить, так как впереди его ждет бой за титул чемпиона мира и реванш с Макабу».