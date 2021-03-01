Казахстанский супертяж вошел в топ-15 рейтинга WBA после второго титула
Также в него входит
Также в него входит
Казахстанский
В обновленном списке, опубликованном на сайте организации, он занял 14-е место.
Чемпионом WBA Super является британец Энтони Джошуа (24−1, 22 КО). На 11-м месте рейтинга располагается
Напомним, неделю назад в Гамбурге Кособуцкий завоевал пояс WBA International, нокаутировав нигерийца Онориоде Евариеме (18−2, 17 КО) в четвертом раунде.
Этот титул — второй в карьере 32-летнего казахстанца. В ноябре 2019 года он также выиграл свой бой досрочно и стал обладателем пояса IBO