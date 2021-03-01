Казахстанский супертяж вошел в топ-15 рейтинга WBA после второго титула

Казахстанский боксер-супертяж Жан Кособуцкий (15−0, 14 КО) вошел в топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В обновленном списке, опубликованном на сайте организации, он занял 14-е место.

Чемпионом WBA Super является британец Энтони Джошуа (24−1, 22 КО). На 11-м месте рейтинга располагается экс-боксер «Астана Арланс» Филип Хргович, который проведет поединок за статус обязательного претендента.

Напомним, неделю назад в Гамбурге Кособуцкий завоевал пояс WBA International, нокаутировав нигерийца Онориоде Евариеме (18−2, 17 КО) в четвертом раунде.