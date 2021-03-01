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16:37 (мск), источник: БЕЛТА

Европейскую олимпийскую квалификацию в боксе планируют провести в Будапеште

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский квалификационный турнир к Олимпиаде в столице Японии планируется провести в Будапеште, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК со ссылкой на информацию Целевой группы Международного олимпийского комитета по проведению боксерских соревнований на Играх в Токио.

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Будапешт был выбран как наиболее приемлемый вариант проведения соревнований во время пандемии, поскольку в городе уже проведены старты Мировой лиги плавания, турнир Большого шлема по дзюдо. Здесь запланированы также квалификационные состязания к Олимпиаде в Токио по борьбе и женскому гандболу.

Европейский отборочный турнир стартовал в марте 2020 года в Лондоне, но из-за распространения коронавируса был прекращен. В итоге отменена мировая квалификация в боксе. Лицензии (53 пропуска) на Игры получат атлеты, которые занимают наиболее высокие места в мировом рейтинге.

В европейском турнире, где конкуренция наиболее высока, 176 боксеров в 8 мужских и 5 женских категориях разыграют квоты от Старого Света. В белорусской команде никто из спортсменов пока не получил права выступить на Олимпиаде в Японии.

25 февраля состоялась отчетно-выборная конференция, по итогам которой новым руководителем Белорусской федерации бокса избран Александр Ботвинник.

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