Европейскую олимпийскую квалификацию в боксе планируют провести в Будапеште

Будапешт был выбран как наиболее приемлемый вариант проведения соревнований во время пандемии, поскольку в городе уже проведены старты Мировой лиги плавания, турнир Большого шлема по дзюдо. Здесь запланированы также квалификационные состязания к Олимпиаде в Токио по борьбе и женскому гандболу.

Европейский отборочный турнир стартовал в марте 2020 года в Лондоне, но из-за распространения коронавируса был прекращен. В итоге отменена мировая квалификация в боксе. Лицензии (53 пропуска) на Игры получат атлеты, которые занимают наиболее высокие места в мировом рейтинге.

В европейском турнире, где конкуренция наиболее высока, 176 боксеров в 8 мужских и 5 женских категориях разыграют квоты от Старого Света. В белорусской команде никто из спортсменов пока не получил права выступить на Олимпиаде в Японии.