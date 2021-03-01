Титульный бой Власова и Смита запланирован на конец апреля или начало мая
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Василий
Бой за вакантный титул WBO в полутяжелом весе между Власовым и
«По бою Максима ждем информацию от промоутерской компании. Скорее всего, поединок состоится в конце апреля — начале мая в Лас-Вегасе», — сказал Богданов по телефону.
Богданов рассказал о следующем поединке бывшего обязательного претендента по версии IBF в первом тяжелом весе россиянина Руслана Файфера. «Файфер планирует вернуться на ринг, скорее всего, 1 апреля в Краснодаре, соперника ещё нет», — сказал менеджер.