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15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Титульный бой Власова и Смита запланирован на конец апреля или начало мая

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Бой за звание чемпиона по версии WBO между Максимом Власовым и американцем Джо Смитом-младшим запланирован на конец апреля или начало мая, сообщил РИА Новости менеджер российского боксера Олег Богданов.

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Источник: РИА "Новости"

Бой за вакантный титул WBO в полутяжелом весе между Власовым и Смитом-младшим должен был пройти 13 февраля в Лас-Вегасе, но накануне российский боксер сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Власов провел десять дней на карантине и 23 февраля покинул США.

«По бою Максима ждем информацию от промоутерской компании. Скорее всего, поединок состоится в конце апреля — начале мая в Лас-Вегасе», — сказал Богданов по телефону.

Богданов рассказал о следующем поединке бывшего обязательного претендента по версии IBF в первом тяжелом весе россиянина Руслана Файфера. «Файфер планирует вернуться на ринг, скорее всего, 1 апреля в Краснодаре, соперника ещё нет», — сказал менеджер.

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