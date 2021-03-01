Титульный бой Власова и Смита запланирован на конец апреля или начало мая

Бой за вакантный титул WBO в полутяжелом весе между Власовым и Смитом-младшим должен был пройти 13 февраля в Лас-Вегасе, но накануне российский боксер сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Власов провел десять дней на карантине и 23 февраля покинул США.

«По бою Максима ждем информацию от промоутерской компании. Скорее всего, поединок состоится в конце апреля — начале мая в Лас-Вегасе», — сказал Богданов по телефону.