Посудомойщик, сотворивший историю. Кто помогает Джукембаеву стать чемпионом мира
У специалиста есть опыт в таких делах.
У специалиста есть опыт в таких делах.
В этом году казахстанец Батыр Джукембаев перебрался в Алматы. Развитие его карьеры под контроль взял известный менеджер Рик Мириджан. А вот готовить к боям (и, возможно, к титульным) будет Мэнни Роблес, сотворивший историю на пару с Энди Руисом. Подробнее о наставнике боксера — в материале Vesti.kz.
Тренер готовит боксеров в
Одной из главных его черт является грамотное подведение к боям — бойцы подходят в лучшей форме. Эксперты отмечают, что он выявляет лучшие качества бойцов, выдвигает их на передний фон. При этом совершается огромная точечная работа по развитию технических и тактических навыков.
Примечательно, что его клиенты — чемпионы мира — брали титул впервые в своей карьере, а также исключительно после того, как попали к нему. Среди таковых Оскар Вальдес, Джесси Магдалено и, конечно, Энди Руис. С ним Роблес и вовсе уже вошел в историю сенсационной и яркой победой над одним из лучших тяжей современности Энтони Джошуа.
«Энди пришел ко мне после боя с Джозефом Паркером. Кстати, я наблюдал за ним еще со времен его любительской карьеры. И поэтому был в курсе его потенциала. Я также понимал, на что нам нужно было сделать ставку. Все получилось», — озвучил Мэнни.
История Роблесса и Руиса в действительности стала знаковой. Настоящее отображение того, что все в этой жизни возможно. А ведь Мэнни проделал к этому большой путь от нелегального мигранта (в США он перебрался из Мексики в возрасте шести лет), посудомойщика, превратившись в итоге в того, кто стоит за успехом многих боксеров.
Стоит отметить, что Роблесс знаменит и своей работой в составе сборной США. Он помогал составам готовиться к Олимпийским играм, чемпионатам мира и другим крупным турнирам. Его деятельность исключает импровизацию. Многие каноны он перенял от отца.
«Мой отец был
В общем, он — специалист с большими традициями. И есть все шансы на то, что Мэнни сможет привести Джукембаева к большим боям. Ну, по крайней мере, мы надеемся на это. Остальное покажут время и ринг.