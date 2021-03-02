Казахстанский боксер из Golden Boy пригрозил сопернику перед титульным боем

«Зорилья — очень уважаемый, непобежденный боксер, и он будет боксировать дома, однако он никогда не дрался с таким жестким соперником, как я. Именно победа над таким бойцом поднимет мою карьеру на новый уровень. Я очень рад сразиться с Даниэлито Зорильей в этот вечер четверга в Пуэрто-Рико. У нас был отличный тренировочный лагерь, и я, как всегда, готов к бою. Я также очень благодарен, что моя семья и болельщики смогут посмотреть мой поединок в прямом эфире в Казахстане», — цитирует Мадиева Boxing247.com.