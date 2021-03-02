Казахстанский боксер из Golden Boy пригрозил сопернику перед титульным боем
Вечер бокса пройдет 4 марта в
Вечер бокса пройдет 4 марта в
Казахстанский боксер Руслан Мадиев (13−1, 5 КО) поделился настроем на предстоящий титульный бой с пуэрториканцем Даниэлито Зорильей (14−0, 11 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Их встреча состоится 4 марта в
«Зорилья — очень уважаемый, непобежденный боксер, и он будет боксировать дома, однако он никогда не дрался с таким жестким соперником, как я. Именно победа над таким бойцом поднимет мою карьеру на новый уровень. Я очень рад сразиться с Даниэлито Зорильей в этот вечер четверга в
Напомним, интересы Мадиева представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions.
Последний раз казахстанец выходил на ринг в июле 2019 года в Карсоне (штат Калифорния, США), когда решением судей победил филиппинца Рикки Сисмундо (35−14−3, 17 КО).