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10:30 (мск), источник: Vesti.kz

Пуэрториканский «Зорро» пообещал нокаутировать казахстанского боксера из Golden Boy

Он выиграл все 14 боев.

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Пуэрториканский боксер Даниэлито Зорилья (14−0, 11 КО) по прозвищу «Зорро» не сомневается в своей победе над казахстанцем Русланом Мадиевым (13−1, 5 КО) в их поединке 4 марта, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники сойдутся на ринге в Пуэрто-Рико. На кону будет стоять вакантный региональный титул WBO NABO в первом полусреднем весе. Поединок рассчитан на десять раундов.

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«Я видел несколько боев Руслана Мадиева. Он сильный боец с качественной защитой и внушительной мощью в обеих руках. Я понимаю, что многие болельщики заметят мое мастерство, так как передо мной будет очень жесткий соперник, но я осознаю, что он заставит меня работать и использовать все, что есть в моем арсенале, чтобы добиться победы. Моя подготовка не изменилась, так как мой предыдущий оппонент (Родольфо Пуэнте) схож по стилю с Мадиевым, который любит агрессивно биться в инсайде. Я понимаю, что мы с ним дадим огня, но я вижу себя победителем — досрочно или решением судей. Если он совершит ошибку, то дорого за нее заплатит. Если я выиграю, то хочу сразиться с действующим чемпионом мира в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом», — цитирует Зорилью Boxing247.com.

Ранее сам Мадиев пригрозил оппоненту, добавив, что Зорилья еще никогда не встречался с таким жестким соперником.

Напомним, интересы Мадиева представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions.

Последний раз казахстанец выходил на ринг в июле 2019 года в Карсоне (штат Калифорния, США), когда решением судей победил филиппинца Рикки Сисмундо (35−14−3, 17 КО).

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