Пуэрториканский «Зорро» пообещал нокаутировать казахстанского боксера из Golden Boy

«Я видел несколько боев Руслана Мадиева. Он сильный боец с качественной защитой и внушительной мощью в обеих руках. Я понимаю, что многие болельщики заметят мое мастерство, так как передо мной будет очень жесткий соперник, но я осознаю, что он заставит меня работать и использовать все, что есть в моем арсенале, чтобы добиться победы. Моя подготовка не изменилась, так как мой предыдущий оппонент (Родольфо Пуэнте) схож по стилю с Мадиевым, который любит агрессивно биться в инсайде. Я понимаю, что мы с ним дадим огня, но я вижу себя победителем — досрочно или решением судей. Если он совершит ошибку, то дорого за нее заплатит. Если я выиграю, то хочу сразиться с действующим чемпионом мира в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом», — цитирует Зорилью Boxing247.com.