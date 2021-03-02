Геннадий Головкин возвращается. Известны соперник и дата боя

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

По данным источника, бой состоится 7 мая и пройдет в штате Техас (США). Стороны ведут переговоры о поединке уже несколько недель.

Мунгия — бывший чемпион мира в первом среднем весе, в рамках дивизиона Головкина провел два боя: сначала побил Гэри О’Салливана из Ирландии, а потом Туреано Джонсона из Багамских Островов.

Еще один вариант казахстанца — объединительный бой с чемпионом WBO американцем Деметриусом Андраде — недоступен, так как тому предстоит схватка с обязательным претендентом Лиамом Уильямсом из Британии.

Напомним, свой последний бой Головкин провел в декабре в США, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз, защитил титулы чемпиона мира.