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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин возвращается. Известны соперник и дата боя

Казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) проведет вторую защиту титула чемпиона мира по версии IBF в среднем весе (еще владеет титулом IBO) против непобежденного мексиканца Хайме Мунгии (36−0, 29 КО), сообщает RingPolska.

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По данным источника, бой состоится 7 мая и пройдет в штате Техас (США). Стороны ведут переговоры о поединке уже несколько недель.

Мунгия — бывший чемпион мира в первом среднем весе, в рамках дивизиона Головкина провел два боя: сначала побил Гэри О’Салливана из Ирландии, а потом Туреано Джонсона из Багамских Островов.

Еще один вариант казахстанца — объединительный бой с чемпионом WBO американцем Деметриусом Андраде — недоступен, так как тому предстоит схватка с обязательным претендентом Лиамом Уильямсом из Британии.

Напомним, свой последний бой Головкин провел в декабре в США, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз, защитил титулы чемпиона мира.

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