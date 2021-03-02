Обкатка тех, кто будет драться за медаль на Олимпиаде. Сборная Казахстана по боксу стартует в Испании

Соревнования будут проходить в испанском городе Кастельон. На предыдущем турнире нашим боксерам не удалось себя проявить. Так что на этом старте от казахстанцев будут ждать золотые медали.
Тем более что в Испанию отправились лидеры сборной. Более того, свой текущий уровень покажет олимпийский состав — на ринг выйдут те, кто отобрался на Игры в Токио. Правда есть два исключения.
Вместо капитана Камшыбека Кункабаева в категории свыше 91 килограмма будет драться Нурлан Сапарбай. Камшыбек на выходных провел бой в профи. Ближайшим же соревнованием для него станет турнир в Германии. Именно туда тяжеловес готовится.
В категории до 52 килограммов в Испании выступит Махмуд Сабырхан. Молодой талант заменил Сакена Бибосынова. Кстати, и Бибосынов, и Кункабаев должны были выйти на ринг в Турции (в рамках турнира). Однако данные состязания вычеркнуты из соревновательного календаря.
Кого заявил Кенжебаев на Boxam?
— Махмуд Сабырхан (до 52 килограммов);
— Серик Темиржанов (до 57 килограммрв);
— Закир Сафиуллин (до 63 килограммов);
— Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов);
— Абильхан Аманкул (до 75 килограммов);
— Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма);
— Василий Левит (до 91 килограмма);
— Нурлан Сапарбай (свыше 91 килограмма).
Поединки на нем — это обкатка олимпийского состава. Пора, учитывая, что после простоя лидеры ни разу не выходили на международный ринг. Сейчас важный период, нужен баланс и боевая практика. Тем более что за спиной подготовка в США, на Кубе.
Добавим, что турнир продлится до 7 марта.