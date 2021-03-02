Обкатка тех, кто будет драться за медаль на Олимпиаде. Сборная Казахстана по боксу стартует в Испании

Соревнования будут проходить в испанском городе Кастельон. На предыдущем турнире нашим боксерам не удалось себя проявить. Так что на этом старте от казахстанцев будут ждать золотые медали.

Тем более что в Испанию отправились лидеры сборной. Более того, свой текущий уровень покажет олимпийский состав — на ринг выйдут те, кто отобрался на Игры в Токио. Правда есть два исключения.

Вместо капитана Камшыбека Кункабаева в категории свыше 91 килограмма будет драться Нурлан Сапарбай. Камшыбек на выходных провел бой в профи. Ближайшим же соревнованием для него станет турнир в Германии. Именно туда тяжеловес готовится.

В категории до 52 килограммов в Испании выступит Махмуд Сабырхан. Молодой талант заменил Сакена Бибосынова. Кстати, и Бибосынов, и Кункабаев должны были выйти на ринг в Турции (в рамках турнира). Однако данные состязания вычеркнуты из соревновательного календаря.

Кого заявил Кенжебаев на Boxam?

— Махмуд Сабырхан (до 52 килограммов);

— Серик Темиржанов (до 57 килограммрв);

— Закир Сафиуллин (до 63 килограммов);

— Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов);

— Абильхан Аманкул (до 75 килограммов);

— Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма);

— Василий Левит (до 91 килограмма);

— Нурлан Сапарбай (свыше 91 килограмма).

Поединки на нем — это обкатка олимпийского состава. Пора, учитывая, что после простоя лидеры ни разу не выходили на международный ринг. Сейчас важный период, нужен баланс и боевая практика. Тем более что за спиной подготовка в США, на Кубе.