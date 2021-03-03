Уже интереснее и веселее. GGG все-таки сразится с экс-чемпионом мира из Мексики?
Впереди «Канело».
Впереди «Канело».
Неужели в среднем весе становится жарче и веселее? Инсайдеры во всю заговорили о том, что весной этого года Геннадий Головкин сразится с
По всей видимости, прогнозы начинают сбываться. Ранее они имели призрачную форму, ничем не подкрепленную. А сегодня уже есть даже день, когда GGG должен будет встретиться с лихим Хайме Мунгией. Говорят, что стороны уже приступили к переговорам. Обсуждается 7 мая, штат Техас (США).
Появились реальные шансы на то, что дивизион выдаст афишу. Это уже серьезное противостояние. Юнцом и откровенным мешком Мунгия не является. Да, есть проблемы с темпераментом и отсутствием хладнокровия. Однако это вам не Асис или Курцвейл.
Да и в карьере GGG будет веселее. Хайме ведь не только хороший соперник из тех, что доступны после всех многочисленных фильтров, без которых бизнес в
Тот самый принципиальный, набравший отличный ход Альварес. Третий бой между ним и Головкиным — это одно из лучших, что можно увидеть в ближайшее время. Это то, чего ждут многие (в том числе и сами боксеры). Еще ничего между ними не решено. Нет однозначности.
В общем, Мунгия может привести GGG прямиком к мегафайту. Для казахстанского боксера Хайме станет
Будет, кстати, зрелище. Мунгия не из тех, кто отсиживается в глухом окопе, обнеся себя рвом, забором, колючей проволокой. Хайме начнет стрелять уже с первых раундов. В этом и есть его ошибка — он сразу погружается в пучину войны, напрочь забыв о защите.
Не раз отмечалось, что мексиканец страдает, вернее славится дырами в обороне. Это на самом деле так. Эксперты опасаются, что он в бою с GGG может оставить свое здоровье. Факт в том, что напропускает. Головкин спровоцирует его на безбашенные атаки, размен и ближний. И, собственно, все. У мексиканца начнутся серьезные проблемы. Тут же. Нырнув в омут бесчинства, он наткнется на жесткий порядок: от ментального до в работе на ринге. Никакого льда и пламени. Костер будет залит тут же.
В любом случае, возвращение GGG к поединкам — всегда нечто личное для каждого из нас. Из различных оппонентов Мунгия выглядит прекрасным вариантом. На сегодняшний день он поможет решить несколько задач. Так что нас ждет долгожданная волна после штиля в весовой категории.