Следующий бой Данияра Елеусинова. Известны соперник и дата
Стали известны дата следующего боя казахстанского боксера полусреднего веса Данияра Елеусинова (10−0, 6 КО) и его возможный соперник, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стали известны дата следующего боя казахстанского боксера полусреднего веса Данияра Елеусинова (10−0, 6 КО) и его возможный соперник, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По словам главы Matchroom Boxing Эдди Хирна, Елеусинов вернется на ринг в
В свою очередь The Ring сообщает, что следующим соперником казахстанца может стать россиянин Давид Аванесян (27−3−1, 15 КО), который в конце февраля совершил сенсацию, нокаутировав в Лондоне британца Джоша Келли (10−1−1, 6 КО).
Свой последний бой Елеусинов провел в ноябре, когда нокаутировал во втором раунде