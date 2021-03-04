Следующий бой Данияра Елеусинова. Известны соперник и дата

По словам главы Matchroom Boxing Эдди Хирна, Елеусинов вернется на ринг в апреле-мае этого года.

В свою очередь The Ring сообщает, что следующим соперником казахстанца может стать россиянин Давид Аванесян (27−3−1, 15 КО), который в конце февраля совершил сенсацию, нокаутировав в Лондоне британца Джоша Келли (10−1−1, 6 КО).