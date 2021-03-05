Казахстанский боксер из Golden Boy проиграл бой за титул от WBO

Поединок был рассчитан на десять раундов. На кону стоял вакантный титул WBO NABO в первом полусреднем весе.

В восьмом раунде бой был остановлен. Мадиев нанес удар в затылок Зорилье и тот после консультации медиков не стал продолжать поединок. В итоге победу присудили пуэрториканцу, которому отдали предпочтение двое из трех судей.

Для казахстанца это второе поражение в профи при 13 победах. Его соперник же выиграл свой 15-й бой и идет без проигрышей.

Напомним, интересы Мадиева представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions. До этого боя он не выходил на ринг более 1,5 лет. В предыдущий раз казахстанец проводил бой в июле 2019-го в Карсоне (штат Калифорния, США), когда решением судей победил филиппинца Рикки Сисмундо (35−14−3, 17 КО).