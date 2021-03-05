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09:14 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер из Golden Boy проиграл бой за титул от WBO

Казахстанский боксер Руслан Мадиев потерпел поражение на вечере бокса в Пуэрто-Рико, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его соперником был местный боксер Даниэлито Зорилья по прозвищу «Зорро».

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Источник: AP 2020

Поединок был рассчитан на десять раундов. На кону стоял вакантный титул WBO NABO в первом полусреднем весе.

В восьмом раунде бой был остановлен. Мадиев нанес удар в затылок Зорилье и тот после консультации медиков не стал продолжать поединок. В итоге победу присудили пуэрториканцу, которому отдали предпочтение двое из трех судей.

Для казахстанца это второе поражение в профи при 13 победах. Его соперник же выиграл свой 15-й бой и идет без проигрышей.

Напомним, интересы Мадиева представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions. До этого боя он не выходил на ринг более 1,5 лет. В предыдущий раз казахстанец проводил бой в июле 2019-го в Карсоне (штат Калифорния, США), когда решением судей победил филиппинца Рикки Сисмундо (35−14−3, 17 КО).

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