Бой с бойцом из Top Rank, или сборная Казахстана по боксу гарантировала шесть медалей турнира в Испании

Сборная Казахстана по боксу понесла первую потерю на крупном турнире в Испании. При этом подопечные Галымбека Кенжебаева гарантировали себе шесть медалей. Также в одной из весовых категорий расчистился путь для молодого таланта. Обо всем этом — в обзоре корреспондента Vesti.kz.

Турнир Boxam вошел в стадию проведения полуфиналов. Позади напряженные поединки ¼ финала, по итогам которых Казахстан понес потерю. Не справился в категории до 63 килограммов с сильным индусом двукратный серебряный призер чемпионата Азии Закир Сафиуллин. На сегодня Маниш Каушик сильнее нашего боксера.

Их встреча стала одной из центральных соревновательного дня. Оба квалифицировались на Олимпийские игры, оба стартовали на чемпионате мира — 2019 в Екатеринбурге. Дальше прошел Каушик — он добрался до полуфинала. А это бронзовая медаль.

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Сафиуллин же проиграл в 1/8 финала. И здесь интересно то, что турнирный путь обоих прервал кубинец Энди Круз. В общем, Сафиуллин остается без наград.

С учетом этого сборная гарантировано завершит турнир с шестью наградами. В полуфинал вышли (и, как минимум, поднимутся на третью ступень пьедестала) Махмуд Сабырхан (до 52 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма), Нурлан Сапарбай (свыше 91 килограмма).

Сабырхан имеет все шансы забрать золотую медаль. В его весе расчистился к этому путь. Неожиданно для многих проиграл Амит Пангал (Индия). Одного из мировых лидеров выбил местный боксер Габриэль Эскобар (раздельное решение судей). Махмуд помощнее и техничнее, работает агрессивно. Так что задача у него облегчилась, несмотря на успех испанца.

Самый топовый бой очередного соревновательного дня пройдет с участием Жусупова. Он подерется с профи, дела которого ведет Top Rank. Боксер представляет Индию, также он бронзовый призер ЧМ-2011, победитель Азиады-2010, обладатель бронзовой медали Азиатских игр в 2014 и 2018 годах, серебряный и бронзовый призер ЧА. Перекрыть путь Абылаю в финал попробует Викас Кришан.

Полуфинальные пары

До 52 килограммов: Махмуд Сабырхан — Эмилио Серра (Италия)

До 57 килограммов: Серик Темиржанов — Пол Ривера (Пуэрто-Рико)

До 69 килограммов: Абылайхан Жусупов — Викас Кришан (Индия)

До 81 килограмма: Бекзад Нурдаулетов — Симон Фьори (Италия)

До 91 килограмма: Василий Левит — Тадас Тамаскаускас (Литва)

Свыше 91 килограмма: Нурлан Сапарбай — Гадфа Дрисси (Испания).