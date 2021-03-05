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15:00 (мск), источник: Vesti.kz

Появились новые подробности по поводу отказа Головкина от двух боев с чемпионом WBC

GGG может вернуться на ринг в мае.

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Инсайдер Майк Коппинджер (The Athletic) опровергает инсайд о том, что якобы казахстанский чемпион IBF в среднем весе (до 72,6 килограмма) Геннадий Головкин (42−1−1, 36 КО) отказался от предложенной сделки на два боя с обладателем пояса WBC американцем Джермаллом Чарло (31−0, 22 КО).

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Уже интереснее и веселее. GGG все-таки сразится с экс-чемпионом мира из Мексики?

По данным источника, все это «фейковые новости», сообщает vRINGe.com.

Ранее была информация о том, что компания Premier Boxing Champions Эла Хэймона сделала предложение Головкину провести один бой с Чарло на стриминге DAZN, а другой на телеканале FOX или Showtime. Смысл был в том, чтобы обе телеплатформы получили по одному бою. Однако команда Головкина якобы отказалась и продолжила переговоры с DAZN и потенциальными оппонентами — Ретой Муратой и Хайме Мунгией.

При этом следующим соперником GGG, вероятно, станет мексиканец Хайме Мунгия (36−0, 29 КО). Стороны уже несколько недель ведут переговоры о поединке, который должен состояться 7 мая в штате Техас (США).

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