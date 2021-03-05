Появились новые подробности по поводу отказа Головкина от двух боев с чемпионом WBC
GGG может вернуться на ринг в мае.
GGG может вернуться на ринг в мае.
Инсайдер Майк Коппинджер (The Athletic) опровергает инсайд о том, что якобы казахстанский чемпион IBF в среднем весе (до 72,6 килограмма) Геннадий Головкин (42−1−1, 36 КО) отказался от предложенной сделки на два боя с обладателем пояса WBC американцем Джермаллом Чарло (31−0, 22 КО).
По данным источника, все это «фейковые новости», сообщает vRINGe.com.
Ранее была информация о том, что компания Premier Boxing Champions Эла Хэймона сделала предложение Головкину провести один бой с Чарло на стриминге DAZN, а другой на телеканале FOX или Showtime. Смысл был в том, чтобы обе телеплатформы получили по одному бою. Однако команда Головкина якобы отказалась и продолжила переговоры с DAZN и потенциальными оппонентами — Ретой Муратой и Хайме Мунгией.
При этом следующим соперником GGG, вероятно, станет мексиканец Хайме Мунгия (36−0, 29 КО). Стороны уже несколько недель ведут переговоры о поединке, который должен состояться 7 мая в штате Техас (США).