Украинского Головкина жестко нокаутировали в восьмом раунде и оставили без чемпионского титула

«18 побед кряду — все нокаутом. Такой была карьера перспективного украинца Сергея Богачука (18−1, 18 КО) до встречи с крепким американцем Брендоном Адамсом (23−3, 15 КО). Богачук, которого из-за динамита в кулаках сравнивали с Геннадием Головкиным, перед боем был уверен в своей победе: “Нокаут? Не знаю, может быть. Я буду боксировать, а остальное зависит от оппонента. Если Адамс будет хорошо готов — возможно, решением, а если плохо — ТКО”. Раньше украинец тренировался под руководством Абеля Санчеса (еще одна причина для параллелей с Головкиным). Но этот бой был уже вторым с новым коучем — Мэнни Роблесом, который привел Энди Руиса к победе над Энтони Джошуа. Оба боксера показали равный вес на церемонии взвешивания, но в ринг против Богачука вышла маленькая, мощно укомплектованная мышцами машина, которая упрямо перла вперед и пыталась держаться как можно ближе к сопернику. Украинцу это доставляло дискомфорт — Адамса было нереально оттолкнуть от себя, чтобы наносить удары с более удобной средней или дальней дистанции, ну, а апперкоты вблизи не проходили. Так американец забрал первые два раунда. Но потом с Адамса сняли одно очко — он уже не впервые за бой пробил ниже пояса. И на этом все. Американец начал давать украинцу пространство и регулярно пропускать. Украинец забрал все последующие раунды и после седьмой трехминутки вел с комфортным преимуществом в счете — 68:64, 68:64, 69:63. Да, на нокаут претендовать было сложно — Адамса не так уже легко потрясти. Но, казалось, все идет к уверенной победе по очкам. Казалось, пока не наступил восьмой раунд. Там тоже все было спокойно — полный контроль ситуации от украинца. За 40 секунд до гонга Богачук зажал соперника в углу, работал обеими руками снизу… и Адамс этим воспользовался. Американец в течение боя несколько раз пугал своими молниеносными ударами сбоку. Теперь он донес левый хук в цель — украинец пошатнулся и отступил. Адамс загнал его в угол и вколотил еще один левый боковой — на этот раз нокаут».