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18:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Голод всегда присущ бойцам». Казахстанский боксер сделал заявление перед боем за титул от WBO

Казахстанский боксер Виктор Коточигов (12−1, 5 KO) высказался о предстоящем бое с ирландцем Гэри Калли (11−0, 5 KO).

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Источник: mtkglobal.com

Поединок запланирован на 10 раундов и 12 марта в рамках вечера бокса от MTK Global в Дубае (ОАЭ). На кону будет стоять вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе.

«Я с нетерпением жду этого боя. Готовясь к бою, мы много работали, много часов проводили в тренажерном зале и спарринги. Могу с уверенностью сказать, что я готов к бою.

Голод всегда присущ бойцам, стремящимся к наивысшим целям. Я полон решимости выиграть и доказать, что проигрыш в бою против Макси Хьюза был случайностью.

Я смотрел бои Гэри Калли. Мы изучали с моими тренерами его технико-тактические действия и знаем, чего от него ожидать. Я с нетерпением жду красивого и зрелищного боя, который понравится фанатам", — приводит его слова mtkglobal.com.

Напомним, что свой последний бой Коточигов провел в октябре в Дубае (ОАЭ), когда единогласным решением судей впервые в карьере проиграл британцу Макси Хьюзу и потерял титул WBC International. Калли же боксировал в августе в Саут-Киркби (Англия) и по итогам восьми раундов победил местного боксера Крэйга Вудраффа.

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