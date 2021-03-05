«Голод всегда присущ бойцам». Казахстанский боксер сделал заявление перед боем за титул от WBO

Поединок запланирован на 10 раундов и 12 марта в рамках вечера бокса от MTK Global в Дубае (ОАЭ). На кону будет стоять вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе.

«Я с нетерпением жду этого боя. Готовясь к бою, мы много работали, много часов проводили в тренажерном зале и спарринги. Могу с уверенностью сказать, что я готов к бою.

Голод всегда присущ бойцам, стремящимся к наивысшим целям. Я полон решимости выиграть и доказать, что проигрыш в бою против Макси Хьюза был случайностью.

Я смотрел бои Гэри Калли. Мы изучали с моими тренерами его технико-тактические действия и знаем, чего от него ожидать. Я с нетерпением жду красивого и зрелищного боя, который понравится фанатам", — приводит его слова mtkglobal.com.