«Голод всегда присущ бойцам». Казахстанский боксер сделал заявление перед боем за титул от WBO
Казахстанский боксер Виктор Коточигов (12−1, 5 KO) высказался о предстоящем бое с ирландцем Гэри Калли (11−0, 5 KO).
Казахстанский боксер Виктор Коточигов (12−1, 5 KO) высказался о предстоящем бое с ирландцем Гэри Калли (11−0, 5 KO).
Поединок запланирован на 10 раундов и 12 марта в рамках вечера бокса от MTK Global в Дубае (ОАЭ). На кону будет стоять вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе.
«Я с нетерпением жду этого боя. Готовясь к бою, мы много работали, много часов проводили в тренажерном зале и спарринги. Могу с уверенностью сказать, что я готов к бою.
Голод всегда присущ бойцам, стремящимся к наивысшим целям. Я полон решимости выиграть и доказать, что проигрыш в бою против Макси Хьюза был случайностью.
Я смотрел бои Гэри Калли. Мы изучали с моими тренерами его
Напомним, что свой последний бой Коточигов провел в октябре в Дубае (ОАЭ), когда единогласным решением судей впервые в карьере проиграл британцу Макси Хьюзу и потерял титул WBC International. Калли же боксировал в августе в