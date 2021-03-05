Сборная Казахстана по боксу выиграла «бронзу» на турнире в Испании

В полуфинале он раздельным решением судей уступил Полу Ривере из Пуэрто-Рико и стал третьим на турнире.

Напомним, что ранее в финал турнира отобрался казахстанец Махмуд Сабырхан, который в полуфинале весовой категории до 52 килограммов победил итальянца Эмилио Серра. До полуфинала добрались и другие представители национальной команды.