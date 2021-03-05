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5 марта, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по боксу выиграла «бронзу» на турнире в Испании

Казахстанский боксер Серик Темиржанов стал бронзовым призером международного турнира Boxam в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Данияр Майлыбаев/olympic.kz

В полуфинале он раздельным решением судей уступил Полу Ривере из Пуэрто-Рико и стал третьим на турнире.

Напомним, что ранее в финал турнира отобрался казахстанец Махмуд Сабырхан, который в полуфинале весовой категории до 52 килограммов победил итальянца Эмилио Серра. До полуфинала добрались и другие представители национальной команды.

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