Сборная Казахстана по боксу выиграла «бронзу» на турнире в Испании
Казахстанский боксер Серик Темиржанов стал бронзовым призером международного турнира Boxam в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Серик Темиржанов стал бронзовым призером международного турнира Boxam в Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале он раздельным решением судей уступил Полу Ривере из
Напомним, что ранее в финал турнира отобрался казахстанец Махмуд Сабырхан, который в полуфинале весовой категории до 52 килограммов победил итальянца Эмилио Серра. До полуфинала добрались и другие представители национальной команды.