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11:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Усик провел спарринг с двумя боксерами одновременно

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик провел спарринг с двумя соперниками одновременно. Видео с тренировки он опубликовал в Instagram.

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Источник: AP 2020

Усик провел спарринг против двух оппонентов сразу. В одном из эпизодов украинец попытался нанести двойной удар. Менее чем за шесть часов публикация набрала более 244 тысяч просмотров.

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В октябре 2020-го Усик провел поединок против британца Дерека Чисоры. Бой завершился победой украинца решением судей.

В октябре 2019-го он дебютировал в супертяжелом весе. Тогда украинский боксер одолел американца Чеза Уизерспуна.

Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. На его счету 18 побед и ни одного поражения.

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