Левит проиграл. Казахстан завоевал одну золотую медаль на турнире по боксу в Испании
В Испании завершился международный турнир по боксу Boxam. Сборная Казахстана на нем отметилась одной золотой медалью, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Испании завершился международный турнир по боксу Boxam. Сборная Казахстана на нем отметилась одной золотой медалью, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ее завоевал молодой Махмуд Сабырхан, победивший в категории до 52 килограммов.
В финале выступил и Василий Левит (до 91 килограмма), однако он проиграл — «серебро».
С «бронзой» турнир завершили Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма) и Нурлан Сапарбай (свыше 91 килограмма).