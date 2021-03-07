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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

Левит проиграл. Казахстан завоевал одну золотую медаль на турнире по боксу в Испании

В Испании завершился международный турнир по боксу Boxam. Сборная Казахстана на нем отметилась одной золотой медалью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Ее завоевал молодой Махмуд Сабырхан, победивший в категории до 52 килограммов.

В финале выступил и Василий Левит (до 91 килограмма), однако он проиграл — «серебро».

С «бронзой» турнир завершили Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма) и Нурлан Сапарбай (свыше 91 килограмма).

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