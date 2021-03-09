Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Б
21
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
20
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо НН
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
8.03
Вест Хэм Юнайтед
Лидс
20
Футбол. Зарубежный
8.03
Бетис
Алавес
32
Футбол. Зарубежный
8.03
Интер
Аталанта
10
Футбол. Зарубежный
8.03
Челси
Эвертон
20
Все события
Фоторепортажи
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
09:56 (мск), источник: Vesti.kz

Обладатель трех титулов из Казахстана встретился с легендой бокса и анонсировал следующий бой

Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (15−0, 10 КО), владеющий титулами WBC Asia, WBA International и WBO Global, прилетел в Лос-Анджелес (штат Калифорния, США), где проведет подготовку к следующему поединку.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На своей странице в Instagram Ербосынулы опубликовал фото и видео встречи с легендарным экс-чемпионом Джеймсом Тони. По словам казахстанца, свой следующий бой он проведет в США.

Ранее сообщалось, что Ербосынулы вернется на ринг 17 апреля и поборется за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF во втором среднем весе против россиянина Евгения Шведенко (15−0, 6 KO). Планировалось, что поединок состоится в Карлсруэ (Германия), но, возможно, место проведения поменялось.

Последний раз Ербосынулы выходил на ринг в декабре в Алматы, когда нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира и защитил титулы.

Во время загрузки произошла ошибка.
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Рубин» второй раз в сезоне обыграл «Зенит» в чемпионате России
«ПСЖ» снова накажет «Барселону»: Топ-5 ставок на еврокубки
Необычные русские голы в НХЛ от Дадонова и Ничушкина (видео)
Миранчук не зарешал с «Интером», но кое в чем оказался лучшим
Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира
Экс-тренер «Ювентуса» и «Милана» может возглавить «Шахтер»
Бывший футболист «Вильярреала» найден мертвым в Уругвае
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь