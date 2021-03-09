Обладатель трех титулов из Казахстана встретился с легендой бокса и анонсировал следующий бой
Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (15−0, 10 КО), владеющий титулами WBC Asia, WBA International и WBO Global, прилетел в
Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы (15−0, 10 КО), владеющий титулами WBC Asia, WBA International и WBO Global, прилетел в
На своей странице в Instagram Ербосынулы опубликовал фото и видео встречи с легендарным
Ранее сообщалось, что Ербосынулы вернется на ринг 17 апреля и поборется за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF во втором среднем весе против россиянина Евгения Шведенко (15−0, 6 KO). Планировалось, что поединок состоится в Карлсруэ (Германия), но, возможно, место проведения поменялось.
Последний раз Ербосынулы выходил на ринг в декабре в Алматы, когда нокаутировал представителя Ганы Иссу Самира и защитил титулы.