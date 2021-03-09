Golden Boy решила судьбу боя Головкина против экс-чемпиона с 29 нокаутами

По информации источника, в промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела Мунгии, не отказались от идеи организовать своему клиенту бой с GGG.

Кроме того, глава компании Оскар Де Ла Хойя утверждает, что команда Головкина заинтересована в этом противостоянии. Предварительная дата боя — май 2021 года.

Ранее сообщалось, что Головкин и Мунгия договорились о поединке на 7 мая в штате Техас (США).