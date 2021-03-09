Golden Boy решила судьбу боя Головкина против экс-чемпиона с 29 нокаутами

По информации источника, в промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела Мунгии, не отказались от идеи организовать своему клиенту бой с GGG.
Кроме того, глава компании Оскар Де Ла Хойя утверждает, что команда Головкина заинтересована в этом противостоянии. Предварительная дата боя — май 2021 года.
Ранее сообщалось, что Головкин и Мунгия договорились о поединке на 7 мая в штате Техас (США).
Однако позже появилась информация, что мексиканец, якобы передумал драться с казахстанцем, и предпочел провести бой в апреле с другим соперником.
Напомним, последний бой Мунгия провел в октябре, когда досрочно остановил в шестом раунде багамского ветерана Туреано Джонсона (21−3−1, 15 KO). Головкин же в декабре нокаутировал Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.