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00:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахский король» мощным нокаутом проиграл второй подряд титульный бой

Виктор Коточигов по прозвищу «казахский король» потерпел второе поражение в карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/viktor.boxerkz

Он принял участие в вечере бокса в Болтоне (Великобритания), который был организован менеджерской компанией MTK Global. Соперником казахстанца, проводящего свой 14-й бой в профи, был ирландец Гэри Калли, который имел на два поединка меньше.

На кону 10-раундовой встречи стоял вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе. Уже во втором раунде Коточигов пропустил мощный удар в челюсть и оказался на настиле ринга. Он пытался подняться, но не смог, и рефери остановил поединок.

Напомним, что в своем предыдущем бою в октябре прошлого года казахстанский боксер проиграл впервые в карьере, потеряв титул WBC International.

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