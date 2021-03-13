«Казахский король» мощным нокаутом проиграл второй подряд титульный бой

Он принял участие в вечере бокса в Болтоне (Великобритания), который был организован менеджерской компанией MTK Global. Соперником казахстанца, проводящего свой 14-й бой в профи, был ирландец Гэри Калли, который имел на два поединка меньше.

На кону 10-раундовой встречи стоял вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе. Уже во втором раунде Коточигов пропустил мощный удар в челюсть и оказался на настиле ринга. Он пытался подняться, но не смог, и рефери остановил поединок.