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20:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Горжусь своим телом». Новая звезда женского бокса: у нее пятый размер груди и две ученые степени

Эбани Бриджес — запомните это имя.

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Источник: Instagram

В Австралии состоялся бой двух противоположностей. На взвешивание 33-летняя фитнес-модель Эбани Бриджес по прозвищу «Блондинка-Бомбардировщик» пришла в бикини, а ее 45-летняя соперница Карол Эрл — в закрытой одежде, в частности, в хиджабе.

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Поединок выиграла красотка Бриджес — единогласным решением судей. По какому-то недоразумению он не показывался по ТВ. Пока в интернете нет даже видеообзора. Остается довольствоваться взвешиванием, снятыми на мобильники 15-секундными фрагментами боя и сообщением Эбани в Twitter, где она поблагодарила Эрл, а подбородок соперницы назвала гранитным. «Не могу дождаться того, что будет дальше», — также написала Бриджес.

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Бриджес выросла в пригороде Сиднея — Тунгабби. В детстве играла в футбол и занималась каратэ. «Мои подростковые годы были тяжелыми, — вспоминает Эбани в интервью журналу The Ring. — Период от 13 до 18 лет — плохой для меня. Моя лучшая подруга покончила с собой, мой парень умер. Я погрузилась во мглу — стала употреблять наркотики, связалась с плохой компанией. Но с помощью родителей выбралась из этого. В 18 я решила, что мне нужно изменить жизнь».

Бриджес увлеклась бодибилдингом, выиграла много турниров в Австралии. В 28 Эбани переключилась на кикбоксинг и тайский бокс, а потом начала заниматься боксом. С 2016 по 2018 годы на любительском уровне она выиграла 26 боев, а проиграла только четыре, стала первой на австралийских соревнованиях «Золотые перчатки».

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Параллельно Бриджес училась в Университете Западного Сиднея. Получила две ученые степени: бакалавр — в математике, магистр — в педагогике. Сейчас она работает учителем математики в средней школе. А во время обучения в магистратуре работала на трех работах. «Я работала в баре, преподавала в школе, а еще была инструктором по бодибилдингу — тренировала девушек, — рассказывает Эбани. — У меня не было выходных три года, я спала по четыре часа в сутки. Сначала ходила на лекции, днем занималась репетиторством, ночью работала в баре. А про выходным работала в зале, составляла клиентам планы питания — порой это все растягивалось до 2−3 ночи. И при этом я еще и боксировала, бегала по утрам, тренировалась. Сейчас меня тошнит при воспоминаниях о том, сколько всего я брала на себя в те годы».

«Я — яркий пример человека, который не ищет оправданий, — говорит Бриджес. — Вы никогда не услышите, как я говорю, что не могу тренироваться или выполнять какое-то задание по той или иной причине. Если вы не можете этого сделать, то это потому, что вы этого недостаточно сильно хотите. Я же хотела заработать денег, боксировать и получить ученую степень, поэтому искала способы уместить все это. Поэтому пришлось отказаться от сна, поездок на машине, походов по магазинам».

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Бриджес провела первый профессиональный бой 8 февраля 2019 года, победив решением большинства Махиеку Парено. Потом были еще четыре поединка (включая встречу с Эрл) — и Эбани выиграла во всех (в двух — ТКО). Год назад Бриджес выступила в США. «Моя цель — быть глобальной, — утверждает она. — Я хочу драться везде, для меня не проблема драться вдали от дома. Я хочу, чтобы люди видели, какой я боец ??и какой я человек. Я думаю, что могу вдохновить много людей. Мой стиль и внешний вид хорошо для фанатов, и я люблю развлекаться. Так почему это должно быть ограничено одной страной? Я думаю, что у меня есть стиль, сила и упорство, чтобы стать чемпионом мира и получить признание. И я хорошо выгляжу — давайте будем честными: это помогает в карьере».

«Я нравлюсь публике, — считает Эбани. — Я люблю выпендриться на взвешивании. 90 процентов поклонников бокса — мужчины, так почему бы не сыграть на этом? Почему бы и погордиться своим телом, которому я посвятила 10 лет занятий бодибилдингом. Мне не 21 и не 22 года, так что моя карьера будет короткой. Но приятной. Моя цель — сделать женский бокс в Австралии популярнее. Я хочу, чтобы меня запомнили как народного чемпиона — как Артуро Гатти или Микки Уорда».

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Илья Андреев

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