Поветкин перед боем с Уайтом спаррингует с трехкратным чемпионом мира Меджидовым
Временный чемпион мира WBC в тяжелом весе Александр Поветкин продолжает подготовку к реваншу с Диллианом Уайтом, который пройдет 27 марта в Гибралтаре.
Временный чемпион мира WBC в тяжелом весе Александр Поветкин продолжает подготовку к реваншу с Диллианом Уайтом, который пройдет 27 марта в Гибралтаре.
Поветкин тренируется с бронзовым призером Олимпиады-2012 Магомедрасулом Меджидовым.
«Александру Поветкину помогает трехкратный чемпион мира в любителях и бронзовый олимпийский призер Магомедрасул Меджидов», — сообщает «Мир бокса».