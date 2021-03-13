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22:30 (мск), источник: Sports.Ru

Поветкин перед боем с Уайтом спаррингует с трехкратным чемпионом мира Меджидовым

Временный чемпион мира WBC в тяжелом весе Александр Поветкин продолжает подготовку к реваншу с Диллианом Уайтом, который пройдет 27 марта в Гибралтаре.

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Поветкин тренируется с бронзовым призером Олимпиады-2012 Магомедрасулом Меджидовым.

«Александру Поветкину помогает трехкратный чемпион мира в любителях и бронзовый олимпийский призер Магомедрасул Меджидов», — сообщает «Мир бокса».

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