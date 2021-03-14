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14 марта, источник: Vesti.kz

«Золото» от капитана и еще пять медалей. Сборная Казахстана по боксу выиграла турнир в Германии

Казахстанские боксеры завоевали шесть медалей на международном турнире в немецком Кельне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Победителями турнира стали капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев, выступающий в весе свыше 91 килограмма, и Айбек Оралбай, представляющий Казахстан в весе до 91 килограмма.

Серебряными призерами турнира в Германии стали: Сакен Бибосынов (52 килограмма), Оразбек Асылкулов (57 килограммов), Ертуган Зейнуллинов (63 килограмма) и Нурбек Оралбай (81 килограмм). Также на турнире выступал Асланбек Шымбергенов (75 килограммов), который проиграл в своем первом бою.

В медальном зачете турнира сборная Казахстана по боксу заняла первое место.

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