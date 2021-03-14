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14 марта, источник: Vesti.kz

Призер ЧМ по боксу из Казахстана проведет защиту титула от WBC

О бое объявлено официально.
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Источник: twitter.com/MTKGlobal

Менеджерская компания MTK Kazakhstan объявила о бое казахстанского боксера первого среднего веса Турсынбая Кулахмета (2−0, 1 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион Азии и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года проведет поединок 3 апреля на вечере бокса в Дубае (ОАЭ). Его соперником станет Хебер Рондон (20−0, 13 KO) из Венесуэлы.
Для Турсынбая это будет третий бой в профи. На кону будет стоять его пояс WBC International, который он завоевал уже в своем втором поединке.
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Публикация от MTK KAZAKHSTAN (@mtk_kazakhstan).

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