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19:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джошуа и Фьюри подписали контракт на два боя

Промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что боксер с соотечественником Тайсоном Фьюри заключили контракт на бой. Причем речь идет о двух поединках, утверждает ESPN.

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Источник: AP 2020
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Ранее стало известно о том, что Джошуа и Фьюри договорились о проведении титульного боя в 2021 году. По словам первого, схватка должна состояться в июне.

12 декабря 2020 года 31-летний Джошуа защитил чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева в девятом раунде. После этого боя на счету британца стало 24 победы (22 из них нокаутом) и 1 поражение.

Его соотечественник 32-летний Фьюри имеет 30 побед и 1 ничью.

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