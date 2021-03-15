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21:51 (мск), источник: Sports.Ru

Бетербиев: С радостью померился бы силами с Канело

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев отреагировал на новость о якобы его отказе драться с Саулем Альваресом.

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«До меня это предложение не доходило. Тренер вообще был в шоке от такой информации. Никто на нас не выходил, никто нам ничего не предлагал.

Конечно, интересно с ним встретится. Это крутой боксер, который по праву возглавляет рейтинг вне зависимости от весовой категории. Он показывает красивый и зрелищный бокс.

Я бы с радостью померился с ним силами», — сказал Бетербиев.

20 марта в Москве Бетербиев проведет бой с Адамом Дайнесом.

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