Бетербиев: С радостью померился бы силами с Канело

«До меня это предложение не доходило. Тренер вообще был в шоке от такой информации. Никто на нас не выходил, никто нам ничего не предлагал.



Конечно, интересно с ним встретится. Это крутой боксер, который по праву возглавляет рейтинг вне зависимости от весовой категории. Он показывает красивый и зрелищный бокс.



Я бы с радостью померился с ним силами», — сказал Бетербиев.