Рябинский призвал не обращать внимания на слова Уайта перед реваншем с Поветкиным

«Да, он много говорит. Не обращаем внимания, нам “по барабану”», — сказал Рябинский.
Реванш запланирован на 27 марта в Гибралтаре. Бой должен был состояться 6 марта в Великобритании, но ограничения на перемещения в страну из-за пандемии коронавируса привели к переносу поединка в Гибралтар.
В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании. Изначально второй бой Поветкина и Уайта должен был пройти в ноябре, но позднее был дважды перенесен из-за заражения россиянина коронавирусом. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.