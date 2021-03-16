Рябинский призвал не обращать внимания на слова Уайта перед реваншем с Поветкиным

«Да, он много говорит. Не обращаем внимания, нам “по барабану”», — сказал Рябинский.

Реванш запланирован на 27 марта в Гибралтаре. Бой должен был состояться 6 марта в Великобритании, но ограничения на перемещения в страну из-за пандемии коронавируса привели к переносу поединка в Гибралтар.