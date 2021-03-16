Способных повторить путь Головкина боксеров из Казахстана назвал обозреватель Boxingscene
Он отметил их преимущество над GGG.
Он отметил их преимущество над GGG.
Молодое поколение казахстанских профессиональных боксеров выглядит многообещающе и способно повторить путь Геннадия Головкина (41−1−1, 36 КО). Такой прогноз корреспонденту Vesti.kz озвучил обозреватель Boxingscene.com Элиот Фостер. В ходе беседы он назвал самых талантливых спортсменов из Казахстана.
«В этом году мне хочется посмотреть на развитие карьеры у трех перспективных казахстанских боксеров. Я считаю, что за Беком Нурмагамбетом, Турсынбаем Кулахметом и Евгением Павловым нужно пристально следить. Они молоды и выглядят очень круто. В отличие от многих казахстанцев, им удалось с первых боев привлечь внимание и завоевать титулы и лидирующие позиции в рейтингах. У Бека на счету три боя, Кулахмет защищает пояс, а Павлов входит в топ-15 WBA. С этими парнями будет связано много интересных эпизодов. После ухода Головкина
Отметим, что 22-летний Бек Нурмаганбет (3−0, 2 КО) и 20-летний Евгений Павлов (3−0, 2 КО) претендовали на звание проспект года в WBC. Оба казахстанца свои последние бои провели на вечере бокса в