Способных повторить путь Головкина боксеров из Казахстана назвал обозреватель Boxingscene

«В этом году мне хочется посмотреть на развитие карьеры у трех перспективных казахстанских боксеров. Я считаю, что за Беком Нурмагамбетом, Турсынбаем Кулахметом и Евгением Павловым нужно пристально следить. Они молоды и выглядят очень круто. В отличие от многих казахстанцев, им удалось с первых боев привлечь внимание и завоевать титулы и лидирующие позиции в рейтингах. У Бека на счету три боя, Кулахмет защищает пояс, а Павлов входит в топ-15 WBA. С этими парнями будет связано много интересных эпизодов. После ухода Головкина кто-то из них может стать его наследником. У каждого из боксеров есть свой неповторимый почерк. Я вижу у всех хорошие перспективы. Любой из них может стать чемпионом мира. У них есть прекрасное любительское прошлое, при этом они молоды и полны сил для путешествия к вершине», — отметил Фостер.