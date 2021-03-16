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21:02 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по боксу назвала составы на мужской и женский турниры в Турции

Соревнования стартовали в Стамбуле.

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Мужская и женская сборные Казахстана назвали составы на международный турнир по боксу «Босфор», сообщается на сайте КФБ.

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Состав мужской сборной Казахстана:

52 кг — Тимур Кабдешев, Дамир Абдикадыр
57 кг — Айдос Арапов, Нурбол Калжанов
63 кг — Бахтияр Смагулов, Болат Ерсултан
69 кг — Куан Куатов, Санатали Тольтаев, Дархан Дусебай
75 кг — Аман Казангапов, Аятулла Такежанов
81 кг — Бекболат Абдикерим
91 кг — Сагындык Тогамбай, Азамат Бектас, Нурлан Сабиров, Абзал Куттыбеков
+91 — Айболды Дауренулы.

Состав женской сборной Казахстана:

51 кг — Назым Кызайбай, Ангелина Лукас, Жайна Шекербекова
57 кг — Назым Исчанова
60 кг — Владислава Кухта, Римма Волосенко, Лаура Есенкелды
75 кг — Надежда Рябец, Валентина Хальзова, Фариза Шолтай.

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