Казахстанский боксер жестко вырубил соперника в первом бою турнира в Турции
В соревновании выступит и женская команда.
В соревновании выступит и женская команда.
Казахстанский боксер Сагындык Тогамбай, представляющий сборную в весовой категории до 91 килограмма, успешно провел стартовый поединок на международном турнире «Босфор» в Стамбуле (Турция), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Тогамбай в третьем раунде отправил на настил ринга литовского оппонента Араса Дуденаса, который, падая, подвернул ногу и не смог продолжить поединок.
Отметим, что на турнире выступит и женская сборная Казахстана.